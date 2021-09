Christian Chivu, allenatore dell'Inter Primavera, parla dopo il match di Youth League vinto dai nerazzurri contro lo Shakhtar: "Cerchiamo di essere propositivi, di trasmettere calcio e riconoscere le situazioni. Magari oggi siamo stati più bravi a non commettere errori individuali, i ragazzi hanno saputo leggere i momenti e ci siamo compattati nei momenti di difficoltà. Siamo riusciti a difendere più bassi, alternando una pressione più alta alla difesa bassa della porta. Ma sempre pronti al recupero palla. Casadei? Tutti i ragazzi hanno margini di miglioramento importanti, poi è ovvio che lui viene da un momento complicato perché non ha fatto la preparazione per motivi di salute. Stanno crescendo tutti, su di lui le aspettative sono più alte: deve capire che deve lavorare".



L'ATTEGGIAMENTO - "L'atteggiamento, la compattezza e la reazione dopo un ko non facile da digerire. Nonostante abbiamo lasciato a casa alcuni giocatori, quelli scesi in campo hanno dimostrato carattere. Bisogna capire l'andamento della partita, a volte serve qualità, altre ignoranza. Ogni partita ti fa migliorare sotto ogni punto di vista"