Inter, vittoria storica a Monza: unico club in Italia

Sul campo del Monza ieri sera, l'Inter, grazie al successo firmato per 1-5, ha anche scritto una pagina di storia statistica della Serie A. Con la vittoria in casa dei brianzoli, infatti, i nerazzurri sono la prima squadra nella storia ad essere riuscita ad imporsi sul terreno di gioco di ciascuna delle altre 67 squadre che hanno partecipato alla Serie A con girone unico. Alla Juventus, per esempio, è mancato di vincere a Treviso e Messina, il Milan invece non ha mai vinto a Carpi, Avellino e Lecco.