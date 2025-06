Getty Images

La delusione per il pesante ko contro ilin Champions è ancora impressa nella mente dei nerazzurri. La partita più importante dell'anno è stata un vero e proprio incubo e si è conclusa con il risultato di 5-0 per la rosa di. Se la prima squadra deve rialzarsi, ci sono dei nerazzurri che stanno continuando a ottenere vittorie e risultati importanti., quest’anno è arrivato loe dall’Under 18 all’Under 15 tutte le squadre sono ancora in corsa per vincere il tricolore. Chi sono le stelline che un domani vedremo con i grandi.

Quello conquistato dall’Inter Primavera contro laè l’undicesimo titolo e rappresenta un primato. Ilè secondo con nove vittorie, laterza con otto. La copertina se la sono presa, classe 2005, che ha tenuto la porta inviolata 13 volte su 33 partite. Ha collezionato 21 panchine in prima squadra e si ispira a Samir Handanovic., terzino sinistro di 18 anni, ha debuttato in Champions contro il Feyenoord e ha collezionato con la Primavera 36 partite, 5 reti e 7 assist., fantasista sloveno diciannovenne, è uno dei 60 giovani più promettenti al mondo secondo The Guardian. Ha esordito in campionato contro il Como e quest’anno ha realizzato 11 goal, gli stessi di, esterno d’attacco classe 2006. Una presenza in Champions League contro il Monaco. Altri nomi da tenere d’occhio sono, capitan

Nel palmares dell’Inter manca soltanto uno scudetto, quello Under 18. In totale sono due le finali perse, contro ilnel 2021 e con lanel 2023. Quest’anno i nerazzurri se la vedranno in semifinale con lae nell’eventuale ultimo atto con una tra. L’allenatore è, ex Serie A e Premier League, al primo anno nel vivaio dell’Inter.invece è il trascinatore in campo. Attaccante classe 2007, ha come obiettivo quello di raddoppiare le reti della scorsa stagione: attualmente si trova a quota 20 contro le 11 del 2023/24. Un altro con il goal nel sangue è, seconda punta lettone di 18 anni. Quest’anno ha segnato 16 volte e ha anche esordito in Primavera.ha lo stesso ruolo e nel 2023 ha scelto di lasciare il Real Madrid per l’Inter. I leader a centrocampo sono, rispettivamente classe 2008 e 2007, mentre le chiavi della difesa le hanno, 17 anni, e Lamine Ballo, 18.

Gli Under 17 cercano un tricolore che manca dal 2019, quandoha deciso la finale contro lacon una tripletta. In panchina c’è, alla prima esperienza da allenatore. I nerazzurri hanno chiuso il Girone B al primo posto con 59 punti, due in più del, e nei quarti di finale scenderanno in campo contro il. In copertina c’è, uno che da capitano ha vinto due scudetti, Under 14 e 15. Quest’anno il 17enne ha realizzato 11 reti, di cui 4 su rigore. Numeri incredibili per un mediano. Il miglior marcatore, però, ècon 13 goal. Attaccante classe 2008, ne ha realizzati 39 da quando gioca su un campo a undici.invece è un fantasista e influencer, con quasi 50mila seguaci su TikTok. Oltre a pubblicare le migliori giocate, il 17enne racconta sui social la sua storia e parla del legame stretto con i genitori. Hanno ottime prospettive anche

Sul calendario degli Under 16 è cerchiato in rosso l’8 giugno, quando affronteranno l’in semifinale. Chi vince andrà contro lalain finale. L’ultimo scudetto nerazzurro risale al 2018., entrambi classe 2009, vogliono continuare a trascinare l’Inter con i loro goal. Quest’ultimo ha palleggiato insieme amentre faceva il raccattapalle in occasione di una partita di Champions League. Matarrese è figlio d’arte, il padre Giuseppe era il bomber del Cervia di Ciccio Graziani.invece ha potuto imparare sia dal padre Ezequiel, ex Serie A, che dai fratelli Franco e Valentin: il primo gioca nel Venezia, il secondo è tornato all’Inter dopo essersi rotto il crociato con il Marsiglia. Da non sottovalutare anche

A separare gli Under 15 dall’undicesimo scudetto della loro storia ci sono l’in semifinale e una train finale.punterà su, soprannominato “Pippo-goal”. Quest’anno l’attaccante classe 2010 ha realizzato 24 reti in 29 partite. Una sicurezza come lo sono anche i coetaneiin difesa ea centrocampo. I gemelli, entrambi dai capelli biondi, hanno realizzato in due 10 goal stagionali. Da menzionare anche, la freccia di destra,, giocatore dalla duttilità straordinaria, e, che tra tutte le squadre interessate ha scelto di sposare il progetto dell’Inter.