La calma è solo apparente, fa parte del gioco. Beppe Marotta e Fabio Paratici hanno lavorato fianco a fianco per anni, il maestro e l'allievo, artefici di un ciclo straordinario alla Juventus e adesso separati in due club così rivali. Non è un caso che i dispetti di mercato siano iniziati da lontano: qualche telefonata per Ramsey da parte dell'Inter prima, i tentativi della Juventus su Godin (operazione però conclusa dal ds Ausilio) poi, entrambe le operazioni però sono andate a destinazione senza particolari problemi. L'estate sarà bollente ma filtrano già posizioni chiare sui nomi più eclatanti circolati negli ultimi giorni, dall'Inter come dalla Juventus.



APPROCCI E INTERMEDIARI - In primis, Marotta e Paratici non hanno mai affrontato il tema Icardi-Dybala direttamente ma soltanto tramite intermediari. Senza andare oltre o procedere in una trattativa reale, siamo appena a inizio maggio, ad oggi non è una traccia avanzata. Entrambi i club non sono convinti di attivarsi su questa operazioni per motivazioni legate alle valutazioni, agli ingaggi dei protagonisti e anche alla volontà degli stessi, Dybala ad esempio aspetta e non ha fretta. Chissà se il fronte potrà riaprirsi, va ricordato che l'idea Icardi stuzzica sempre i pensieri di Fabio Paratici da anni per sua stessa ammissione e si capirà presto di più sulle intenzioni della Juventus su questo fronte in termini pratici, non più di gradimento.



DA CANCELO AL PIPITA - Se Maurito dunque va sempre inserito nelle liste bianconere prima di prendere decisioni definitive sugli investimenti da fare in attacco, l'Inter non ha mai avuto contatti approfonditi per un ritorno di Joao Cancelo: pagato oltre 40 milioni a titolo definitivo dalla Juventus, è un'operazione considerata eccessiva né la Juve ha mai aperto alla sua cessione. L'agente Jorge Mendes eventualmente avrebbe già pronte proposte dalla Premier League come preferenza assoluta, ma fin qui non ha mai discusso con Paratici dell'addio di Cancelo. Chi è stato davvero offerto ai nerazzurri tramite intermediari è Gonzalo Higuain, qualora non fosse riscattato dal Chelsea. "Volete il Pipita al posto di Icardi?", risposta negativa e senza sbocchi concreti. Per costi dell'operazione e valutazioni tecniche, l'Inter non conta su Higuain per un eventuale dopo-Icardi. Ma in questo caso sì, la Juve ha sondato il terreno pur in maniera poco produttiva. Ad oggi non decolla nessuna maxi operazione tra Inter e Juve, tutt'altro. Nel silenzio che regna sovrano tra Marotta e Paratici, in attesa dei prossimi colpi da sparare dopo Ramsey e Godin.