L'Inter di Spalletti fatica a trovare i gol degli attaccanti. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il dato non sia proprio confortante in vista delle ultime tre di campionato, dove l'Inter si giocherà l'accesso in Champions.



“L’Inter non sa più vincere. Il meccanismo s’è inceppato proprio negli ultimi venti metri, dove bisogna essere letali e implacabili. Dove la fame di gol deve sempre essere ai massimi livelli e la voglia di tornare grande più forte di qualsiasi barriera. Ma le bocche da fuoco dei nerazzurri continuano a sparare a salve, e la cosa comincia seriamente a preoccupare il mondo nerazzurro. Quattro pareggi nelle ultime cinque uscite ufficiali, dove nel tabellino sono completamente spariti i gol degli attaccanti. Non c’è traccia di Lautaro dal derby di marzo, mentre Icardi manca l’appuntamento col gol dalla trasferta contro il Genoa del tre aprile. Soprattutto, le ultime reti dei due argentini sono arrivate su rigore. E questo non è certo un bel segnale per Spalletti in vista della volata Champions”.