Luciano Spalletti ha indicato la strada che l'Inter deve seguire nelle tre settimane di mercato che mancano alla chiusura del 17 agosto: ai nerazzurri servono due giocatori per ruolo. In questo senso va il lavoro di Piero Ausilio, che in silenzio continua i contatti e gli incontri per regalare all'allenatore toscano una rosa più lunga di quella dello scorso anno e pronta a lottare su tre fronti: campionato, Champions League e Coppa Italia.



ATTESA PREMIATA - La strategia nerazzurra sta portando i suoi frutti: dopo una lunga fase di stallo, alla fine l'Atletico Madrid si è arreso su Sime Vrsaljko, concedendo - di fronte alla forte volontà del croato - quel prestito oneroso con diritto di riscatto che fino a qualche giorno fa i Colchoneros non volevano assolutamente prendere in considerazione. Otto milioni di euro subito, più 17 di diritto di riscatto le cifre dell'operazione, con il terzino pronto a sostenere le visite mediche all'inizio della prossima settimana per andare a tappare il buco sulla fascia destra di Spalletti.



STRATEGIA AUSILIO - Risolto il problema del terzino, il direttore sportivo nerazzurro potrà concentrarsi sulla seconda necessità, ma sempre senza farsi prendere dalla frenesia: il centrocampista centrale. Quel giocatore che, insieme a Brozovic, dovrà formare la cerniera davanti al centrocampo, con Nainggolan pronto ad agire invece nel ruolo di trequartista/incursore che ne aveva fatto le fortune alla Roma. Questa sera, come anticipato da Calciomercato.com, ci sarà un nuovo contatto con Alessandro Beltrami, agente - oltre che del Ninja - di Nicolà Barella. Quello del giovane centrocampista del Cagliari non è però l'unico nome sul tavolo di Ausilio, che valuta anche la possibilità Vidal, senza scartare una terza opzione. Prima il terzino, poi il centrocampista: Spalletti detta la linea, l'Inter la realizza con calma e sangue freddo.