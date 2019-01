La stagione di Sime Vrsaljko con l'Inter è già virtualmente conclusa e anche il suo futuro in nerazzurro ora è a fortissimo rischio. Il terzino croato ha vissuta una prima parte di stagione a fasi alterne, senza poter mai replicare l'ottimo Mondiale disputato con la Croazia (secondo posto finale) e sfornare assist su assist per i compagni come fatto nella spedizione in Russia e che ha di fatto convinto l'Inter a provare a puntare su di lui.



UN GINOCCHIO DA RICOSTRUIRE - Provare perchè di fatto Vrsaljko non è mai stato realmente a disposizione di Luciano Spalletti. I problemi fisici lo hanno e lo stanno tormentando. Prima muscolari e poi articolari, ma tutti riconducibili ad un unico problema mai risolto: un infortunio al ginocchio sinistro che ha perso stabilità e che dovrà essere ricostruito.



HA GIÀ SALUTATO I COMPAGNI - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Vrsaljko ieri ad Appiano Gentile ha già salutato tutti i suoi compagni, annunciando la volontà di operarsi. Servirà l'ok definitivo dell'Atletico Madrid, ma l'operazione lo costringerà ad uno stop di 6-8 mesi concludendo di fatto la sua stagione. Il suo futuro? Ancora è in bilico, con l'Inter che ha chiesto un grosso sconto sul diritto di riscatto di 17,5 milioni di euro concordato con l'Atletico Madrid. Una trattativa ancora non c'è, prima dovrà essere verificata la tenuta del ginocchio del terzino dopo l'operazione. In bocca al lupo.