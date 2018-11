Intervenuto ai microfoni di Sky, il difensore dell'Inter Sime Vrsaljko, parla del momento che attraversa la squadra nerazzurra e indica le prossime priorità del gruppo allenato da Spalletti.



Quali sono i margini di crescita dell’Inter?

“Possiamo crescere sotto ogni punto di vista, adesso giochiamo bene e cercheremo di vincere tutte le prossime partite. Adesso pensiamo a passare il gruppo di Champions, poi vedremo dove arriveremo in campionato”.



Il campionato è ancora aperto?

“Si, abbiamo sbagliato all’inizio ma poi ci siamo ripresi. Spalletti vuole che noi facciamo valere il nostro gioco contro chiunque, anche contro il Barcellona”.



La parola scudetto ti spaventa o ti stimola?

“Siamo consapevoli di essere una squadra forte, ma è sempre facile parlare. La stagione è molto lunga, adesso pensiamo a giocare gara dopo gare e poi alla fine vedremo dove saremo arrivati”.



In quale caso ti riterrai soddisfatto a fine stagione?

“Sarei soddisfatto se riuscissimo a vincere partite importanti e a qualificarci in Champions”.