Prosegue la vicenda legale che vede coinvolti Wanda Nara e Mauro Icardi. Tempo fa, i due avevano denunciato un giornalista di Cronaca Vera per un articolo del 2018 che parlava del'esistenza di un audio whatsapp, nel quale si parlava di tradimenti da parte della donna con alcuni compagni di squadra tra i quali Brozovic e Perisic. Il processo per diffamazione tornerà in aula il prossimo 12 aprile nel tribunale di Busto Arsizio.



TESTIMONI SPECIALI - Come scrive Varesenews, i due sono stati chiamati come testi dal pubblico ministero mentre la difesa ha chiesto di sentire l’ex-allenatore dell’Inter Luciano Spalletti, il vice Marco Domenichini e i due calciatori coinvolti nella vicenda.