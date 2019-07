Las mentiras, difamaciones o ataques Los denuncio en la justicia . que puede ser lenta, pero se puso siempre a mi favor, por eso se, que siempre llega . No tengo tiempo para engancharme en nada , ya que ocupo mi vida de trabajo,y cuidando de mi mayor prioridad mis 5 hijos !! — wan (@wandaicardi27) 15 luglio 2019

Messaggio enigmatico di. Sul proprio profilo Twitter la moglie agente di Mauro Icardi, attaccante dell', ha infatti pubblicato un messaggio di difficile interpretazione: "Le bugie, le diffamazioni o gli attacchi li denuncio alla giustizia. Questa può essere lenta, ma mi ha sempre dato ragione. So che la giustizia arriva prima o poi. Non ho tempo da perdere in niente, io penso al mio lavoro e a preoccuparmi della mia principale priorità: i miei 5 figli!".