Secondo quanto riportato da Tuttosport Wanda Nara incontrerà presto la Juventus per parlare di Mauro Icardi. Il club bianconero vuole lo scambio con Higuain, ma l'Inter non è disposta ad inserire contropartite per un'eventuale cessione. L'incontro servirà anche ad ascoltare le proposte economiche dei bianconeri per l'attaccante argentino.