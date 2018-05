Tohir: "Icardi alla Juve? La clausola da 110 milioni è valida solo per l'estero. Per venderlo in Italia ci vogliono 400 milioni" https://t.co/xBMcW5tltk pic.twitter.com/BJgE6dqCva — VecchiaSignora.com (@forumJuventus) 28 maggio 2018

