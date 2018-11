Nel corso della trasmissione Tiki Taka, in onda su Italia 1, Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha spiegato: 'Se il PSG mi ha chiamato per lui? Mai, non conoscono il mio numero'. Nessun corteggiamento da parte di parigini per il capitano dell'Inter. Sulla partita di stasera contro il Barcellona: "Io non rompo le scatole prima di una partita importante, Mauro ha bellissimi ricordi ed è cresciuto a Barcellona. Ha un’amicizia bellissima con Messi".



E sulla possibilità di un tandem offensivo con Lautaro, Wanda ha risposto: "Possono giocare insieme? Sì. Lautaro è abituato a giocare con un nove, gli faceva fare tanti gol e arriverà il momento. Si deve ancora abituare, non è facile. Piano piano arriverà, Mauro non ha giocato tre partite ed è lì lì con Cristiano Ronaldo. Voglio vedere Ronaldo rimanere in panchina contro il Genoa, Icardi poteva fare cinque gol al Genoa".