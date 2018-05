Wanda Nara accelera, Ausilio frena. Non è ancora tempo per il rinnovo di Icardi che, come spiega il Corriere dello Sport, l'Inter vorrebbe posticipare a luglio.



“Per il momento in agenda non ci sono appuntamenti tra Wanda Nara e Ausilio. Magari un contatto andrà in scena questa settimana, ma il club è sempre orientato a discutere il rinnovo solo dopo la scadenza della clausola rescissoria (15 luglio), mentre la showgirl vorrebbe chiudere la vicenda prima delle vacanze”. Una scelta, quella di Ausilio, che lascia intuire come il club nerazzurro sia molto tranquillo in merito alla vicenda, consapevole che per l'attaccante argentino non ci sono offerte che si avvicinino alla clausola.