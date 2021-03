A fine stagione l'Inter e Ashley Young si diranno addio. Questo è quanto scrive TuttoSport, che spiega come a Milano potrebbe invece rientrare Federico Dimarco.



"Il club - per puntellare la rosa - ha focalizzato i radar su tre giocatori. Il primo è Federico Dimarco (gli altri sono Pirola e Agoume, ndr) che a Verona ha già segnato 4 gol e può essere il sostituto ideale di Ashley Young aggiungendo pure un posto in lista Uefa per il suo passato nel settore giovanile. Il Verona ha un diritto di riscatto a 6.5 milioni (l’Inter, in quel caso terrebbe il 50% sulla rivendita) ma gli ottimi rapporti tra i club porterebbero a un gentlemen’s agreement a favore dei nerazzurri, magari in cambio di un altro giovane in prestito".