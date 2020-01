L'Inter non ha chiuso del tutto la porta per gennaio ad Ashley Young. L'esterno del Manchester United ha già dato l'ok al trasferimento e ha l'accordo, nel caso, per trasferirsi a Milano a fine stagione a parametro zero. Secondo Tuttosport, tuttavia, la possibilità di anticipare a gennaio l'acquisto resta aperta a prescindere dall'acquisto di Spinazzola.