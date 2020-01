Ashley Young è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno inglese, 35 anni il prossimo luglio, è sbarcato poco fa a Malpensa, con un volo da Manchester. Nelle prossime ore sosterrà le visite mediche, al termine delle quali si sposterà in sede per firmare un contratto di sei mesi con opzione fino al 2021 alle stesse cifre percepite Oltremanica (circa 3,5 milioni di euro).











13.25 VISITE MEDICHE - Terminata l'idoneità al Coni, Young si dirige verso l'Humanitas di Rozzano per sostenere le visite mediche con l'Inter.



12.50 PRIME PAROLE - All'ingresso al Coni, dove si è recato per l'idoneità sportiva, Ashley Young ha rilasciato le sue prime dichiarazioni: "È la prima volta che sono a Milano, è davvero una bella giornata​".



12.00 CONFERMA - L'affare è in dirittura d'arrivo, la conferma arriva anche dalle parole dell'allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer: "Ha fatto tanto per il club, è stato il nostro capitano. Va verso i 35, è giusto che accetti un contratto di due anni".