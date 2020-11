Ashley Young, esterno dell'Inter, parla a Inter Tv dopo la partita pareggiata 1-1 contro l'Atalanta: "Non è mai una partita facile, specialmente in un campo come questo. L’Atalanta è un avversario complicato. Pensavamo di poter ottenere i tre punti, siamo anche passati in vantaggio ma abbiamo purtroppo subito la rete del pareggio. Non siamo riusciti a finalizzare le occasioni avute e loro sono stati bravi a trovare il gol dell’1-1. Mi spiace dal momento che abbiamo difeso come squadra".



SULL'ASSIST PER LAUTARO - “Si, penso di sì Sono contento per l’assist, pensavo che avrebbe potuto portarci i tre punti ma non è stato così. Adesso c’è la pausa delle Nazionali, ci potrà essere utile per recuperare le energie in vista del rush di incontri fino a Natale".



SULLA STANCHEZZA - "Penso ci sia stata un po' di stanchezza a dire il vero. È un qualcosa di normale con così tante partite, ma come ho già detto abbiamo avuto le nostre occasioni, dispiace non aver raccolto i tre punti".