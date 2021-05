Ashley Young, esterno dell'Inter, parla a Sky Sports del suo futuro: "Non ho mai detto che non mi sarebbe piaciuto tornare lì. È il club in cui ho iniziato e in cui ho imparato il mestiere da quando avevo 10 anni, ma in questo momento sono solo voci. Non c'è niente che i miei rappresentanti o il club mi abbiano detto su ciò che starebbe accadendo o che starebbe per essere fatto. Sarebbero stati al telefono, mi avrebbero telefonato, ma non credo ci sia niente di concreto. Sarebbe una decisione difficile da prendere".



RESTARE ALL'INTER? - "ci sono state delle trattative. Ho passato un periodo incredibile all'Inter, se ci sarà qualcosa da fare sono sicuro che si potrà risolvere. È una partita di attesa perché tutti sono in pandemia, non sappiamo dove siano le finanze. Sono rilassato, mi sto godendo il mio calcio, abbiamo appena vinto il campionato. Ci sono ancora quattro partite, quattro da vincere, e mi concentro su questo. Ci possono essere molti fattori coinvolti nella decisione. Mi assicurerò che sia la decisione giusta per me e la mia famiglia".