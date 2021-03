Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex tecnico di Inter e Milan, Alberto Zaccheroni, ha espresso il proprio parere sulla squadra allenata da Conte.



"Secondo me l’Inter ha trovato la quadra solo recentemente, è bene che non cambi più di tanto. Credo che Conte si affidi ancora agli undici titolari, anche se le partite sono ravvicinate: non avendo le coppe non credo, assolutamente, che vada a cambiare. Difficilmente questo Parma di oggi, anche col ritorno di Roberto D’Aversa e il suo contropiede, potrà mettere in difficoltà l’Inter: è vero che l’Inter ha una difesa fisica, però sta talmente bene mentalmente che non credo possa essere messa in difficoltà".