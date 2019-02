Intervenuto ai microfoni di Sky, Alberto Zaccheroni esprime la propria opinione sul caso Icardi all'Inter.



”Come se ne esce da questa situazione? Bisognerebbe essere nello spogliatoio per capire tutte le dinamiche sulla questione. Da una parte c’è il contratto e dall’altra parte lo spogliatoio, i suoi compagni si aspettano delle sue parole. Spalletti sta gestendo al meglio la situazione, da allenatore esperto e navigato, parla per tutti, difende i suoi giocatori, sta difendendo sia il gruppo sia Mauro che però non sta aiutando la squadra. Ma mi sembra chiaro nei messaggi che manda che lo vorrebbe a disposizione. Sa che l’argentino ha tenuto a galla l’Inter a lungo con i suoi gol. E’ un giocatore determinante anche se non aiuta la squadra, ma le partite si vincono con i gol e ora questa squadra non ha la stessa confidenza con il gol che aveva prima”.