Inter, Zalewski rassicura: "Solo crampi, ci vediamo mercoledì"

Nessun allarme in casa Inter per quanto riguarda le condizioni di Nicola Zalewski. Il laterale nerazzurro era uscito al minuto numero 67 nel corso della sfida con il Cagliari per via di un problema fisico, che dalle prime impressioni sembrava essere di natura muscolare.



Nel post gara, però, è stato lo stesso giocatore polacco a rassicurare i tifosi nerazzurri sulle sue condizioni, tramite un post Instagram: "Grazie per i tantissimi messaggi, fortunatamente si tratta solo di crampi. Ma la cosa più importante erano i tre punti, ci vediamo mercoledì".