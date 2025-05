Zalewski ha trovato il primo goal con la maglia dell'Inter contro il Torino. Il polacco, l'unico giocatore di movimento a cui mancava la rete, ha sbloccato l'incontro, terminato poi 0-2, ed è stato premiato come Panini Player of the match dalla Lega Serie A. Le sue dichiarazioni al termine della partita ai microfoni di Sky Sport.



PERMANENZA - "Diciamo che non è difficile trovarsi bene in questa squadra. Io ho sempre dimostrato la volontà di rimanere con questa maglia, l’ho già detto che mi trovo benissimo con i compagni e i tifosi. La mia volontà è rimanere qui, la palla passa alla società".

Zalewski ha poi parlato anche ai microfoni di Dazn.

FINALI - "Nello sport il duro lavoro ripaga. Poi queste finali bisogna vincerle per entrare nella storia. Una l'ho vinta, uno l'ho persa ingiustamente. Ora la più importante della mia vita, per il momento".

PRESTITO - Zalewski è arrivato nel mercato di gennaio in prestito per 600.000 con diritto di riscatto dalla Roma. I nerazzurri, per tenerlo a Milano, devono sborsare tra i 6 e i 6,5 milioni. Sta convincendo Inzaghi, che ha speso parole importanti per lui nel post-partita: "Sta facendo molto bene. Ha qualità. Nasce mezzala, poi è stato spostato da quinto: lo fa molto bene".

NUMERI - Con la maglia dell'Inter Zalewski ha giocato 12 partite per un totale di 421 minuti. Con un goal - al Torino - e un assist all'esordio nel derby.