Ivan Zamorano, ex attaccante dell'Inter, parla a DAZN dei suoi momenti in nerazzurro, spiegando la genesi del leggendario 1+8: "Dopo i Mondiali del 1998 Ronaldo viveva un periodo particolare. Tutti capimmo che bisognava fare qualcosa per fargli capire quanto fosse davvero speciale per noi e decisi di lasciargli la mia 9. Mazzola mi disse: ‘Ivan, puoi sempre ripiegare su una somma: 18, 27, vedi un po’ tu’. Quindi andai subito da Moratti a chiedergli se fosse possibile inserire un ‘+’ tra i numeri: ottenuto l’ok, mi rivolsi ai magazzinieri e giocai con un pezzo di nastro adesivo sulla schiena. La mia maglia diventò la più richiesta nei negozi, tanto che la Nike cominciò a produrla con il ‘+’ già stampato. Credo di essere stato il primo, forse anche l’ultimo. E’ stata una bellissima scelta, ma ora tutto il mondo si ricorda della mia maglia".