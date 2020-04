Intervenuto ai microfoni di Fox Sports, l'ex attaccante dell'Inter, Ivan Zamorano, parla di Ronaldo, suo compagno di squadra in nerazzurro.



"Ronaldo è stato il miglior centravanti della storia. Condividere la mia carriera con lui è stata una delle cose più speciali che mi siano capitate. Non ce ne saranno altri come lui. Dopo l'infortunio pensavamo non sarebbe più tornato, invece ci ha insegnato una lezione. Era un professionista straordinario, dopo quei nove mesi è tornato più forte che mai".