Intervenuto ai microfoni di TNT Sport, l'ex attaccante dell'Inter, Ivan Zamorano, parla dei suoi trascorsi in nerazzurro.



“La mia maglia dell’Inter 1+8 è qualcosa di insolito nella storia del calcio. Tutti i tifosi italiani mi ricordano quella maglia. Ronaldo per me è stato il miglior 9 della storia e dargli la maglia 9 è stato quello che dovevo fare. Quindi mi sono reinventato e ho scelto l’1+8. Sia nella vita che nel calcio devi reinventarti. Ibrahimovic? Ero all’ultimo derby di Milano. Ho scoperto che Zlatan ha detto che sono una leggenda. Ero molto lusingato perché lui ha vinto tutto nel calcio. Le sue parole mi hanno reso molto felice”.