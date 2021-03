Ivan Zamorano, ex attaccante dell'Inter, parla a La Gazzetta dello Sport di Romelu Lukaku: "Lukaku? Un top player ormai, solo Lewandowski e Haaland sono al suo livello. Conte? Non voglio un allenatore-tifoso, ma un professionista in grado di valorizzare al massimo gli elementi a disposizione. Parliamo di un lavoratore assoluto che ha vinto parecchio. Il fatto che Conte possa essere un simbolo della Juventus non mi interessa, la sua missione è vincere con l'Inter ora".