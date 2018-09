Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato a margine della presentazione del Festival dello Sport: "Sono orgoglioso di aver fatto parte dell'Inter che ha conquistato il Triplete, quella è una squadra che ha scritto una pagina importante della nostra storia. Inter di nuovo in Champions League? Siamo tornati dove dobbiamo stare, siamo stati sorteggiati in un gruppo molto tosto, ma con entusiasmo e la giusta convinzione ce la giocheremo con tutti. Prima della sosta abbiamo ottenuto una grande vittoria a Bologna, in questi giorni stanno rientrando i nazionali che torneranno ad essere a disposizione di Luciano Spalletti. Ora concentriamoci sulla partita con il Parma e poi penseremo ai tanti impegni che ci aspettano".



SUL FESTIVAL - "Penso che lo sport debba avere un'importanza fondamentale nella vita di tutti, questa prima edizione del Festival è un evento importante, sono orgoglioso di parteciparvi".