Una missione avviata da tempo e che poggia su solide e consolidate basi. L'Inter sta programmando anche in questa stagione un colpo dall'Argentina dopo quello della passata estate in cui, il lavoro del direttore sportivo Piero Ausilio e quello del vice-presidente Javier Zanetti, portarono a Milano Lautaro Martinez, quello che, a conti fatti, si è rivelato l'acquisto più utile dell'ultima campagna acquisti. Una missione che ha visto ben più di un talento finire sul taccuino degli uomini mercato nerazzurri.



UN COLPO GIOVANE A CENTROCAMPO - Si è parlato a lungo durante la stagione della finale di Copa Libertadores fra River Plate e Boca Juniors che ha visto trionfare i Millionarios. Nelle due formazioni si sono messi in luce dei dei centrocampisti giovani di maggior talento del campionato argentino e già corteggiatissimi da numerosi club. Si tratta di Agustin Almendra, classe 2000 del Boca e di Exequiel Palacios classe 1999 del River. Fra questi c'è anche l'nter che dovrà combattere principalmente con Real Madrid, Manchester United e Napoli in piena corsa per entrambi. UN TERZINO DI SPINTA - L'Inter non si ferma però lì e in Argentina sta cercando anche un rinforzo da inserire in rosa nel reparto dei terzini. In particolare Ausilio e Zanetti stanno cercando un laterale che prenda il posto di Vrsaljko e Cedric quindi di fascia destra. Sempre in casa River piace Gonzalo Montiel, terzino destro classe 1997 a tutta fascia. Arriva però dal presidente del Racing (lo stesso club di Lautaro) la conferma a FcInterNews che l'Inter sta già trattando Renzo Saravia, classe 1995 e più esperto rispetto a Montiel. Per un colpo made in Argentina pronto a decollare.



@TramacEma