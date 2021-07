Javier Zanetti, vicepresidente e bandiera dell'Inter, racconta a Canal Ip una telefonata avuta con Lautaro Martinez dopo la conquista della Copa America: "​Ci siamo scambiati dei messaggi, sono molto contento per lui che ha avuto la possibilità di essere il numero nove della Nazionale che ha raggiunto questo titolo. Ho visto la sua evoluzione all'Inter, il tipo di giocatore che è dentro e fuori dal campo. Dopo lo scudetto, mi ha detto che era molto emozionato per la Copa America. Il fatto che sia diventato campione mi rende molto contento per lui e la sua famiglia".