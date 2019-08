Dopo i sorteggi di Champions League, il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato a Sky Sport: “Si torna a Barcellona, sappiamo il potenziale della loro squadra, ma ce la giochiamo. Conosciamo il potenziale delle altre squadre, ce la vogliamo giocare nel migliore dei modi. Cosa cambia con Conte? Ha portato grande mentalità. ​Sapete come vive il calcio e si è visto anche contro il Lece. Vogliamo giocarcela con tutti, siamo consapevoli di poter dare tanto. Siamo all'inizio, ma vediamo di arrivare agli ottavi e poi inzia un'altra competizione



ICARDI - "La società si è espressa, la situazione non è cambiata. Aspettiamo la fine del mercato e poi vediamo di trovare una soluzione che vada bene a tutti. Possibilità di un prestito? Sì sì, credo che sapete qual è la linea della società. Andremo avanti per migliorare la squadra e vedremo la soluzione migliore anche per questo argomento. Icardi in lista Champions in caso di permanenza? Non abbiamo ancora parlato, si faranno le valutazioni dopo la chiusura del mercato. La nostra squadra è costruita per tornare tra i portagonisti: da qui la scelta Conte e del gruppo che stiamo formando. Vogliamo qualificarci agli ottavi".