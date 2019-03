Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, parla ai microfoni di Sky Sport, partendo da Mauro Icardi, tornato in gruppo questa settimana: "Questione risolta, ora la cosa più importante è pensare a raggiungere l’obiettivo fondamentale per la squadra. Se ne è parlato fin troppo, aspettiamo i fatti. Ora abbiamo bisogno di quelli. Mancano 10 partite, dobbiamo essere tutti uniti per raggiungere l’obiettivo".



SULLA CHAMPIONS - "Abbiamo un grande obiettivo, che è qualificarci per la Champions League. Mancano 10 partite e già domenica affrontiamo una diretta concorrente come la Lazio, in una partita sempre impegnativa. Ma sono sicuro che Spalletti e i ragazzi la prepareranno al meglio".