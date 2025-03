Inter, Zanetti in tribuna per Como-Venezia: Paz osservato speciale

Il sabato di Serie A si apre al Sinigaglia con Como-Venezia , una partita che rappresenta per i locali una ghiotta occasione per blindare la salvezza. Nella consueta parata di vip che si avvicendano sugli spalti a seguire la facoltosa e ambiziosa squadra lombarda, ecco spuntareLa vicinanza tra Como e Milano e la presenza, tra le fila della squadra di Fabregas, di Nico Paz sono due elementi che spiegano facilmente questo avvistamento: Zanetti è in ottimi rapporti col padre del numero 79 biancoblu, eal Como prima e al Real Madrid, che vanta una recompra crescente, poi.

Dopo averlo ceduto a titolo definitivo al Como per 6 milioni di euro nello scorso mercato estivo, il Real Madrid si è riservato il 50% sulla futura rivendita oltre a un diritto di recompra nei prossimi tre anni: per 8 milioni di euro nel 2025, per 9 milioni di euro nel 2026 e per 10 milioni di euro nel 2027.