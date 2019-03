Il vice-presidente dell'Inter Javier Zanetti è intervenuto a Sky Sport prima del fischio d'inizio del match con l'Eintracht Francoforte, valido per l'andata degli ottavi di Europa League: "Bellissimo ambiente, bella partita da giocare, mi piacerebbe giocarla. Sarà molto difficile perché loro pressano bene, hanno velocità e in casa vorranno fare dall'inizio la partita. Incontro Icardi-Marotta? Credo che il dialogo sia sempre la strada giusta, speriamo di arrivare a una conclusione. Vediamo nei prossimi giorni però c'è questa apertura e ben venga, vedremo cosa succederà. Quanto è importante vincere in Europa? Importantissimo, perché ti confronti con squadre valide e vincere in Europa ti dà la forza per crescere come gruppo. Raggiungere un obiettivo è sempre una cosa importantissima. San Siro? Per me è uno stadio storico, ogni volta scendere in campo a San Siro dà grandissime emozioni, mi dispiacerebbe andare via".