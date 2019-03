Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ha parlato a margine della presentazione dell'edizione 2019 della International Champions Cup: "Siamo una volta di più onorati di poter prendere parte ad una manifestazione che raduna ogni estate il meglio del calcio mondiale. Grazie ad ICC i club hanno l’occasione di visitare città incredibili, di conoscere culture uniche e di unire tra loro i tifosi di tutto il mondo. È bello per noi sentire ovunque la passione per i colori nerazzurri, sarà sicuramente uno stimolo importante per iniziare la nuova stagione al meglio".