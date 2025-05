Inter, Zanetti: "Inzaghi leader assoluto, Lautaro Martinez è da Pallone d'Oro"

, vicepresidente dell', parla ai microfoni di Radio La Red: "Inter-Barcellona? Sono orgoglioso della prestazione della squadra, in entrambe le partite hanno dimostrato impegno e superato le difficoltà Si sono incontrate due squadre con stili di gioco ben definiti. In fase difensiva abbiamo avuto entrambe difficoltà perché ci sono in attacco giocatori diversi: Lautaro e Thuram da una parte e Yamal e Pedri dall'altra".L'ex terzino nerazzurro aggiunge: "L'Inter è riuscita a controllare la partita dal 4-3 in poi. Il PSG? Credo che sia una gara da cinquanta e cinquanta. Anche il club francese è arrivato meritatamente in finale. È una finale, dobbiamo giocarcela e speriamo di continuare ad avere il livello che si è visto in queste due semifinali., è con noi da 4 anni e ha reso tutti molto competitivi. In 3 anni abbiamo raggiunto due finali di Champions League".

E infine,: "Se ho mai pensato ad un regalo di Lautaro? Il regalo di Lautaro l'ho immaginato per quello che poteva dare come giocatore. Speravo diventasse quello che è oggi. Nella gara con il Barcellona ha dato tutto fino a che non è stato sostituito. Lui è importante per l'Inter e la Nazionale. Fa sempre del suo meglio. Pallone d'oro? Non c'è dubbio che abbia le possibilità per vincerlo. È felice, si sente riconosciuto e importante. Ha un senso di appartenenza. Quando ti senti a tuo agio, questo ti aiuta molto".