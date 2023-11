Intervistato dal Corriere della Sera, Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato dell'arrivo di Lautaro Martinez in nerazzurro e di come si è arrivati a portarlo a Milano, sponda nerazzurra: "Lauti, ricordo quando siamo andati a prenderlo. Ha capito subito la grande opportunità che aveva. Ha saputo entrare nella cultura del calcio italiano e in quella dell’Inter. Se tu vedi, ogni anno Lautaro fa uno step in più...".



Su Mourinho: "Sa rispondere a ogni situazione. Lui pensa, pensa sempre. Si prepara prima".



Su Mancini e l'Arabia: "Conosco Mancio. Mi dispiace per questa situazione. Si poteva gestire meglio".



Su Milano: "Mi piace l’energia, mi piace meno la fretta. Se a Milano ti dico “Beppe, andiamo a prenderci un caffè?” è una roba di tre minuti, poi tu vai a lavorare, io vado a lavorare. A Buenos Aires? Mezz’ora, come minimo".