ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport alla vigilia del suo 50esimo compleanno:Se la mia Inter fosse stata meno 'pazza' avrei vinto di più? Non sarebbe stata l'Inter, così romantica e unica: non ho mai pensato a questo tratto come negativo, anzi ci rende diversi, capaci di tutto. Non abbiamo limiti in questa pazzia.che ho respirato dal primo giorno. Una famiglia resiliente nelle difficoltà, che si rialza insieme.Anche se non dovessi avere un ruolo o stare fuori dal club, non posso togliermi questi colori".- "La sua caratteristica principale è la tranquillità, la serenità nei momenti difficili. La forza di non dubitare del lavoro, di insistere:: sono felice per il cammino di Lautaro. Deve confermare la leadership con ancora più responsabilità, ma ha senso d’appartenenza eLui ha diritto di andare dove vuole, ci mancherebbe, bastava solo dirlo per tempo. Nessuno, però, è più grande del club e nel costruire una squadra devi sempre considerare chi metti in spogliatoio".: era unico, ti nascondeva la palla, con l’intelligenza, la classe, il fisico., ma solo perché non era qui nel momento giusto.Era in Nigeria a sposarsi e dopo le nozze doveva passare un po' di tempo a casa...".