Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, parla a Caracol.com, facendo il punto sul mercato dei nerazzurri: “James Rodriguez è un grande giocatore, ma non abbiamo mai avuto l’idea acquistarlo. Ha molte qualità e sono sicuro che farà molto bene all’Everton. Lautaro? Lui è contento di noi e noi di lui. Non ci sono possibilità di vederlo in un’altra squadra. Analizzeremo bene i giocatori da portare all’Inter. Vincere è molto difficile, ci vuole tempo, non si vince dall’oggi al domani. Calcio colombiano? Ricordo belle partite contro la Colombia, era sempre una squadra a cui piaceva giocare bene. Era la loro filosofia ed era complicato. Ho ottimi ricordi dei giocatori colombiani”.