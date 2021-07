Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, parla a Canal IP, media argentino, analizzando la Copa America vinta dall'Albiceleste, con Lautaro Martinez protagonista: "Ci siamo scambiati dei messaggi, sono molto contento per lui che ha avuto la possibilità di essere il numero nove della Nazionale che ha raggiunto questo titolo. Ho visto come lavora, si comporta molto bene dentro e fuori dal campo. Dopo aver vinto il campionato con l’Inter era molto eccitato per questa Coppa America. Sono molto contento anche per Messi. Lo conosco bene e so che il suo sogno era vincere qualcosa di importante con la nazionale".



SU DE PAUL - "De Paul ha fatto un grandissimo torneo, in finale è stato il miglior giocatore. Non è una novità per me, perché lo vedo tutte le domeniche nel calcio italiano. Ha avuto una grande crescita, una maturità che gli permette di essere un giocatore riconosciuto da tutti. È un giocatore per un grande club".



SU EURO2020 - "Dopo il mancato ingresso al Mondiale, l'Italia ha avuto un grande cambiamento grazie al lavoro di Mancini. L'allenatore ha messo insieme con il piede giusto una rosa di calciatori giovani ed esperti, e hanno tutti un'ottima tecnica calcistica. E in finale l'Inghilterra ha fatto poco per vincere la Coppa. Ha segnato un gol a inizio partita ma poi ha ceduto il campo all'Italia, che ha saputo approfittarne".