Dopo il sorteggio, grazie al qualeaffronterà ilagli, il vicepresidente nerazzurro, Javierha parlato a Sky Sport. Queste le sue parole.“L'Inter può considerarsi? Il nostro cammino in Champions fin qui è stato, ma ora inizia un'altra competizione. llè una squadra daPrepareremo al meglio le due partite, ci sono tutti i presupposti per andare avanti ma con attenzione"."Sempre abbiamo grande, siamo l'Inter e questa è una competizione importante. Cercheremo di portare la bandiera italiana più in alto possibile. Andare avanti in tutte le competizioni?. Vogliamo vincere ile poi c'è la, siamo l'ultima italiana ad averla vinta e cercheremo di onorarla al massimo cercando di arrivare in finale come due anni fa. E' difficile, ma la nostra mente ed il nostro pensiero è quello di arrivare in fondo alle due competizioni".

"I dubbi sono solo dall'esterno, da parte nostraSappiamo cosa significa competere in Italia e in Europa, noi cerchiamo sempre di preparare ogni partita nel migliore dei modi. Poi si possono incontrare difficoltà nei vari periodi ma noi