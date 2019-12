Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, parla a El Pais: "Oggi l’Inter ha una proprietà straniera e io sono quello che trasmette i valori e l’identità del club. Il percorso da giocatore è stato chiuso e ne ho iniziato un altro che sembra una sfida incredibile. Dovevo prepararmi. Se non avessi studiato, non sarei andato da nessuna parte. È stato giusto. È un errore pensare che avremo un posto per quello che abbiamo fatto come giocatori. Sono passato dall’essere il più vecchio negli spogliatoi al novellino degli uffici a 40 anni".



SUL RAZZISMO - "Non penso che sia qualcosa che riguardi solo l’Italia. Devi combattere e combattere. L’Inter è nata come apertura agli stranieri. Sono stato capitano di questo club per anni e sono uno straniero. Devi essere fermo in questi valori ed educare. Non c’è più ricetta. E non essere indifferenti".



SULLA SERIE A - "Sono momenti. Ogni paese e ogni campionato ha il suo picco. Negli anni '90, c'erano tutti i grandi giocatori. E ora si sta tornando a quello".



SULLA SFIDA ALLA JUVE - "Non guardiamo alla Juve. Guardiamo alla nostra storia e da lì pensiamo a come costruire il futuro. L'arrivo di Conte, aggiunto alle firme di grandi giocatori, è stato molto buono. Siamo all'inizio di qualcosa che può essere importante per il club".



SU RONALDO - "È uno dei giocatori più conosciuti in tutto il mondo e il suo arrivo ha sollevato il calcio italiano. Qualcosa di simile è successo quando Ronaldo è arrivato all'Inter nel '97. Sono quei giocatori che hanno il carisma di sollevare un campionato".



SU MESSI - "Il suo posto nella storia? Come uno dei migliori. In un posto dove Maradona, Di Stéfano, Cruyff, Pelé sono... Stiamo parlando di un giocatore con numeri impressionanti. E non solo, ma li ha fatti per molto tempo".