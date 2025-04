Inter, Zanetti: "Orgogliosi di rappresentare l'Italia. Mondiale per Club? Spero che i ragazzi vivano certe emozioni"

, in vista della competizione internazionale che si svolgerà a partire dal prossimo giugno e che vedrà coinvolte due squadre italiane come Inter e Juventus. In rappresentanza della società nerazzurra, oltre al presidente Giuseppe Marotta ( LEGGI QUI ), ha parlato - durante il Trophy Tour Talk organizzato al Meazza - il vice-presidente: “Ringraziamo la FIFA per questa opportunità, come Inter siamo orgogliosi di poter rappresentare i nostri colori in questa competizione”.“Ricordo bellissimo, con i compagni ho scritto pagine belle anche lì. Alzarlo da capitano è stato bellissimo, spero che i ragazzi possano vivere le stesse emozioni”.

“Saranno due sfide molto impegnative, soprattutto quella col River. Non vedono l’ora di affrontare l’Inter, sarà una sfida molto equilibrata. So come la vivono nel mio Paese, noi ci faremo trovare pronti".“È una bellissima città, con un grande stadio. Ci sarà grandissimo entusiasmo, ci saranno tantissimi tifosi interisti e penso che sarà una grandissima opportunità per averli tutti vicini. Siamo orgogliosi di poterli rappresentare in questo sogno”.