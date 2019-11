Il vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti è stato insignito del premio del Salón de la Fama di Pachuca, entrando così a far parte della Hall of Fame del calcio internazionale. Il riconoscimento è stato conferito dopo una votazione tenutasi ad aprile a Madrid alla quale hanno partecipato giornalisti provenienti da 35 paesi.



Oltre a Zanetti sono stati premiati: Arrigo Sacchi, Gabriel Omar Batistuta, Didier Deschamp, Pavel Pardo, Tomas Boy, Miguel Calero, Raymond Kopa, Gustavo Peña, Tomas Balcazar, Sissi, Alicia Vargas. È stato Gerardo Martino, ex ct dell'Argentina e attuale ct del Messico, a consegnare il prestigioso premio a Javier Zanetti.