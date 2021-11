Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato ai microfoni di Dazn a margine del derby



“Il derby regala sempre grandissime emozioni e vedere San Siro con tutta questa gente ti fa venire voglia di svendere in campo. Ci sono tutti i presupposti per vedere una grande partita. Come vivevo da calciatore questa partita? Questa gara si prepara da sola, pensando tutta la settimana a cosa trasmette. Ai miei compagni dicevo solo che eravamo pronti per giocare una grande partita contro un grande avversario. Quando inizia la partita devi dare il massimo e incoraggiare i compagni soprattutto nei momenti di difficoltà, in cui bisogna restare uniti. Il mio derby del cuore? Il primo, era un sogno giocare a San Siro e preparare il mio primo derby in uno stadio strapieno”.