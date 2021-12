Nella lunga intervista rilasciata a Marca nel giorno di Real Madrid-Inter, il vicepresidente ed ex capitano nerazzurro Javier Zanetti ha raccontato quando aveva respinto il corteggiamento dei Blancos: "Erano i tempi di Jorge valdano come ds, ero onorato dell'interesse delle Mergengues e siamo stati molto vicino. Ma tutti sapevano che l'Inter era la mia casa, per questo ho scelto di rimanere qui. Ero capitano e sentivo la responsabilità, così ho deciso di rimanere".