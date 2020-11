Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, parla a Espn Brasil, dicendo la sua su un ex compagno in nerazzurro, Roberto Baggio: "Ronaldo il più forte con cui ho giocato? Direi più Roberto Baggio. Perché Baggio veniva da due infortuni al ginocchio molto importanti. Penso che vedere da vicino tutto quello che faceva per poter giocare la domenica sia stata una cosa incredibile. In campo, penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che sia stato uno dei migliori giocatori italiani al mondo".