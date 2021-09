Javier Zanetti, vice-presidente dell'Inter, ha parlato in tv prima della sfida di Champions League con lo Shakhtar Donetsk: "Quando giochi una competizione come la Champions le sensazioni sono sempre positive. Questo stadio è difficile, ma l'Inter è pronta per fare una grande partita. Vista la prestazione con il Real Madrid, dobbiamo credere nel gioco che stiamo facendo e sperare che arrivi il risultato".



FILOSOFIA INZAGHI - "E' diverso, ci sono tante alternative che possiamo sfruttare. I ragazzi ci credono, come ha detto il mister va trovato l'equilibrio ma allenandosi come stiamo facendo lo troveremo".



MENTALITA' DIVERSE IN CAMPIONATO E COPPA - "Aver vinto il campionato l'anno scorso ha dato molta consapevolezza ai ragazzi, la squadra si sente forte e lo dimostra durante le partite. La Champions è un banco di prova, dobbiamo fare questo passo in più per superare questo turno. Speriamo di andare avanti il più possibile".



KIEV 2009 - "E' stata una delle più entusiasmanti. E' stata una partita difficilissima, a fine primo tempo perdevamo 1-0 e ricordo che Mourinho nello spogliatoio ha detto che eravamo fuori dalla competizione e che avremmo dovuto rischiare. Ha fatto cambi tutti offensivi, io ho fatto il centrale di difesa ed è andata bene. Quella squadra ci credeva fino alla fine, per questo abbiamo vinto quella partite che ci ha permesso di qualificarci come prima e poi abbiamo fatto quella strada che ci ha portato ad alzare il trofeo".