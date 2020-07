Il vice-presidente dell'Inter Javier Zanetti commenta a Uefa.com il sorteggio di Europa League, che vedrà i nerazzurri contrapposti a una tra Rangers e Bayer Leverkusen in caso di superamento degli ottavi contro il Getafe: "Arrivati a questo punto, sono tutte squadre difficili da affrontare. Per questo noi rispettiamo tutti e ci dobbiamo preparare al meglio. Abbiamo già incrociato in passato Leverkusen e Rangers, ma penso che prima dobbiamo superare una squadra complicata come il Getafe. L'Europa League è un torneo prestigioso, speriamo di arrivare in fondo".