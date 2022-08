Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato a Sport Mediaset dopo il sorteggio del girone di Champions:



"Avremo un girone complicato, affronteremo squadre dalla grande tradizione in questa competizione. Ma noi siamo l'Inter, quando dovremo affrontare queste squadre bisognerà essere al top. L'anno scorso abbiamo sfidato il Liverpool e siamo stati all'altezza, quest'anno dovremo fare lo stesso".



RICORDI - "Ricordo il 2010, la semifinale col Barça e la finale col Bayern, ma i tempi sono cambiati. Ora pensiamo ad ora, dovremo essere concentrati".



CHI PIU' COMPLETO? - "Credo il Bayern. Da tanto tempo domina la Bundesliga e arriva sempre alle fase finali di Champions, è una squadra dalla forte identità. Il Barça ha trovato equilibrio con Xavi, è una squadra temibile con Lewandowski. Ma noi vogliamo continuare la nostra crescita".



BARCELLONA BATTIBILE? - "Secondo me sì, è possibile. Nel calcio nulla è impossibile. Sicuramente quando affronteremo queste squadre dovremo essere al top della forma, ma io sono molto fiducioso perché credo nel lavoro di Inzaghi e in quello che possono dare i ragazzi. Arriveremo nel migliore dei modi a queste sfide".



DIFESA - "Dobbiamo soddisfare sicuramente la richiesta di Inzaghi in difesa. Ci sono diverse alternative che voi sapete, decideremo a breve. La cosa più importante è che chi arriverà dia il suo contributo".